ЄС підписав пакет фінансової допомоги Україні на 5 млрд євро - Шмигаль подякував за таке рішення

Прем'єр-міністр України назвав допомогу черговим жестом ЄС, який підтримує Україну на шляху до перемоги у війні.

Європейський Союз підписав пакет фінансової допомоги Україні на суму п'ять мільярдів євро, повідомив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter висловив вдячність Європейському Союзу за таке рішення.

"ЄС щойно підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу за таке рішення. Це ще один жест ЄС, який має намір підтримати Україну в перемозі у війни, відбудові та прагненні до європейського майбутнього", - написав Шмигаль.

The #EU has just signed a Memorandum of Understanding on providing €5B in macro-financial assistance. Grateful to @vonderleyen & @VDombrovskis for such decision. This is another gesture of the EU determine to support in winning this war, rebuilding & pursuing European future. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022

Домбровскіс написав у Twitter, що "радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною після того, як Росія почала свою жорстоку війну".

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав анонсовану в РФ "церемонію входження" захоплених українських територій до складу Росії "фрик-шоу".

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