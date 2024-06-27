ЄС підписал з Україною угоду про гарантії безпеки: Боррель розповів деталі

Деякі держави-члени вже підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

Майбутнє засідання Європейської ради щодо підписання Угоди про гарантії безпеки з Україною має особливу важливість. Так вважає верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це він сказав на засідання Європейської ради, яке відбудеться 27-28 червня в Брюсселі.

“Для мене ця Рада особливо важлива, тому що ми підпишемо з президентом Зеленським безпекове зобов'язання з Європейським Союзом”, - наголосив Боррель.

Він також додав, що деякі держави-члени вже підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

“Але ця безпекова угода охоплює військову, фінансову, дипломатичну допомогу і буде каналом надходження ресурсів, які йтимуть від непередбачених доходів від заморожених російських активів. Добре, що ми можемо взяти ці гроші та надати більше військової допомоги Україні”, - переконаний Боррель.

Він вважає, що “сьогодні хороший момент продовжувати демонструвати непохитні зобов'язання підтримувати Україну”.

Нагадаємо, що наступного тижня ЄС виділить на підтримку Україні першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.

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