ЄС планує відправити до України своїх військових інструкторів, "коли дозволять обставини"

Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ, яка зараз базується у Німеччині та Польщі, на територію самої України.

Європейська служба зовнішніх справ планує розширити європейську місію з підготовки українських військ на території України коли "дозволять обставини".

Про це пише EL PAÍS.

Зазначається, що Європейська служба зовнішніх справ планує зміцнити протиповітряну оборону України та співфінансувати передові системи озброєнь державами-членами.

"Включно з ракетами та бойовими літаками", — йдеться у внутрішньому документі європейської дипломатичної служби, який отримало видання EL PAÍS.

У звіті аналізуються формули "безпекових компромісів", яких ЄС може досягти з Україною. Зокрема, Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ, яка зараз базується у Німеччині та Польщі. Тобто "коли дозволять обставини", її планують перевести до України. Щоправда видання припускає, що це може статися вже після закінчення війни.

У документі Європейської служби зовнішніх справ також йдеться про "зобов'язання безпеки" перед Україною. Пропонується посилили допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримці кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окрім військової допомоги, союзники України проводять підготовку військового резерву ЗСУ, яка зараз проходить, зокрема, й під керівництвом найкращих інструкторів провідних країн НАТО.

Водночас польські, канадійські та норвезькі інструктори, які вчать ЗСУ будувати і проривати танкові перешкоди, українцями щиро вражені.

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