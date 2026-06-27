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ЄС планує зміни для українців призовного віку: у Німеччині різко виступили проти
Німецький депутат критикує плани ЄС щодо українців, придатних до військової служби.
Плани Європейської комісії щодо припинення автоматичного надання тимчасового захисту придатним до військової служби громадянам України є помилковими.
Про це заявив депутат німецької партії «Зелених» Антон Гофрайтер, повідомляє ntv.
«Я відстоюю право на відмову від військової служби за переконаннями», — заявив голова Комітету з європейських справ Бундестагу.
За його словами, нікого не слід примушувати брати до рук зброю, якщо це суперечить його совісті.
Плани ЄС щодо українців — деталі
Днями Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року.
Втім, виключення стосуються новоприбулих чоловіків 23-60 років, які підлягають мобілізації. Проте ті громадяни цієї категорії, які оформили статус раніше, матимуть право залишатися й надалі.
Зауважимо, комісар з прав людини Ради Європи Майкл О’Флаєрті повідомив, що станом на березень 2026-го в країнах ЄС перебувало близько 4,3 млн українців із тимчасовим захистом. Водночас він наголошує, що необдумане скорочення допомоги змусить людей повертатися додому не за власним вибором, а під тиском фінансових і правових труднощів.