ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

ЄС планує зміни для українців призовного віку: у Німеччині різко виступили проти

Німецький депутат критикує плани ЄС щодо українців, придатних до військової служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Бундестаг.

Бундестаг. / © Associated Press

Плани Європейської комісії щодо припинення автоматичного надання тимчасового захисту придатним до військової служби громадянам України є помилковими.

Про це заявив депутат німецької партії «Зелених» Антон Гофрайтер, повідомляє ntv.

«Я відстоюю право на відмову від військової служби за переконаннями», — заявив голова Комітету з європейських справ Бундестагу.

За його словами, нікого не слід примушувати брати до рук зброю, якщо це суперечить його совісті.

Плани ЄС щодо українців — деталі

Днями Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року.

Втім, виключення стосуються новоприбулих чоловіків 23-60 років, які підлягають мобілізації. Проте ті громадяни цієї категорії, які оформили статус раніше, матимуть право залишатися й надалі.

Зауважимо, комісар з прав людини Ради Європи Майкл О’Флаєрті повідомив, що станом на березень 2026-го в країнах ЄС перебувало близько 4,3 млн українців із тимчасовим захистом. Водночас він наголошує, що необдумане скорочення допомоги змусить людей повертатися додому не за власним вибором, а під тиском фінансових і правових труднощів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
340
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie