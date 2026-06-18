ЄС планує змінити правила для українців: кого можуть позбавити тимчасового захисту

Тимчасовий захист / © ТСН

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ЄС планує подовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але правила можуть змінитися. Зокрема, розглядається можливість обмежити право на отримання прихистку для чоловіків віком від 23 до 60 років.

ТСН.ua зібрав усі подробиці щодо можливих змін у тимчасовому захисті для українців в ЄС.

Тимчасовий захист українців в ЄС — які зміни пропонують

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листі до лідерів держав та урядів ЄС запропонувала переглянути механізми надання захисту для українців. Хоча Брюссель планує подовжити дію тимчасового захисту, проте умови його надання можуть стати більш вибірковими.

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У документі зазначається, що зміна критеріїв необхідна для того, щоб подовження дії директиви не послаблювало обороноздатність України. Як зазначає Spiegel, це можна розцінювати як сигнал про можливе посилення вимог саме для чоловіків мобілізаційного віку. Наразі конкретних деталей майбутньої ініціативи в Єврокомісії не оприлюднили.

Позиція Ради ЄС — що планують змінити у тимчасовому захисті

На засіданні Ради ЄС країни-учасниці підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну. Проте заявили про необхідність змінити чинні правила. Заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес, який головував на зустрічі, підкреслив необхідність пошуку балансу.

«Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це — рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців», — зазначив Іоаннідес.

Єврокомісар Магнус Бруннер розповів, що міністри обговорюють можливість позбавити чоловіків 23–60 років права на тимчасовий захист у ЄС. Це питання обговорювали разом із країнами, які прийняли найбільше українських біженців.

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«Це також те, що просять нас зробити українці», — заявив Магнус Бруннер.

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Позиція України щодо тимчасового захисту — що пропонують

Представник України при ЄС Всеволод Ченцов підтримав ідею обмежити захист для чоловіків призовного віку. За його словами, правила в Європі варто узгодити з українськими законами: поки жінки, діти та літні люди потребують підтримки, чоловіків важливо мотивувати до захисту своєї держави.

У свою чергу, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Київ веде діалог із Єврокомісією щодо програм добровільного повернення.

«Україна, звісно, зацікавлена в добровільному поверненні громадян України. Чоловіків, жінок — різних громадян. Бо звісно, ми розуміємо, що мільйони українців за кордоном. Для нас, як для держави, це — колосальний виклик. Розуміємо також, що питання повернення людей — це, зокрема, і питання створення безпекових умов в Україні», — висловився речник МЗС.

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Також він додав, що Україна не пропонує жодних грошових виплат, як це подекуди помилково стверджують у соцмережах. Йдеться виключно про ініціативи іноземних урядів, які можуть фінансово підтримати українців, що вирішили самостійно повернутися. Водночас Україна підтримує збереження нинішнього рівня захисту в ЄС для тих українців, які перебувають за кордоном на законних підставах.

За словами очільника делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО Єгора Чернєва, Євросоюз не має правових підстав для депортації українських чоловіків лише через їхній мобілізаційний вік, оскільки це суперечить міжнародному праву. Велика депортація українців можлива лише у разі вчинення кримінальних злочинів.

Також він наголосив, що скасування соціальних виплат у країнах ЄС навряд чи спонукає чоловіків масово повертатися до України. На думку політика, ті, хто не бажає повертатися, шукатимуть шляхи для роботи та легалізації в Європі, навіть якщо залишаться без державної допомоги.

Які країни підтримують зміни до тимчасового захисту

Під час зустрічі міністрів у Люксембурзі 4 червня позиції країн розділилися, щодо скасування автоматичного захисту для українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Зокрема, Німеччина, Швеція та Польща підтримують цю ідею та вважають, що це допоможе Україні в обороні. Наприклад, у Німеччині пропонують замінити автоматичний статус біженця на звичайну процедуру надання притулку.

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Австрія також підтримує цю ідею. Місцевий міністр внутрішніх справ Герхард Карнер заявив, що виступає проти того, щоб чоловіки призовного віку отримували захист автоматично.

Окрім цього, у Чехії розгорівся скандал через заяви політика Томіо Окамури, який закликав негайно скасувати тимчасовий захист для українських біженців. Він аргументував це тим, що українців у країні нібито забагато, і вони мають повернутися додому одразу після завершення війни.

Опоненти Окамури різко розкритикували ці слова та назвали їх обурливими. Зокрема, представник партії ODS Мартін Купка нагадав, що українці приносять користь Чехії: майже 175 тисяч біженців офіційно працюють, а їхня присутність допомагає країні уникнути обов’язкового розподілу інших мігрантів у межах ЄС. Водночас Купка зазначив, що влада готова обговорювати лише окремі зміни, наприклад, щодо правил виплат чи контролю за автомобілями.

Які країни не підтримують нові правила

Водночас Естонія та Люксембург виступають проти змін. Там наполягають, що чинні правила варто залишити без змін і попередньо узгодити будь-які нові кроки з українською владою.

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Єврокомісар Магнус Бруннер зазначив, що сторони можуть знайти спільну мову щодо чоловіків призовного віку, проте остаточного рішення наразі немає.

Що буде далі з тимчасовим захистом

На сьогодні понад 4,3 млн українців користуються механізмом Директиви про масовий наплив, дія якої наразі офіційно подовжена до 4 березня 2027 року.

Єврокомісія планує вже найближчими тижнями представити офіційні пропозиції щодо того, «як нам рухатися далі, та яким буде подальший шлях щодо тимчасового захисту» для українських громадян. Остаточне рішення про формат подовження захисту до 2028 року мають ухвалити держави-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів.

Тимчасовий захист — останні новини

Станом на червень 2026 року в ЄС проживає близько 4,33 мільйона українців із тимчасовим захистом. Найбільше чоловіків прийняли Німеччина (28,7%), Польща (22,3%) та Чехія (9%).

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Згідно з даними Євростату за березень 2026 року, найбільша частка біженців відносно кількості місцевих жителів зафіксована в Чехії, Польщі, Словаччині та на Кіпрі.

Раніше ми писали, що Єврокомісія розглядає можливість відмовити у тимчасовому захисті українським чоловікам, які щойно приїхали до ЄС. Про це заявила представниця Єврокомісії Корінна Улльріх під час обговорення в Європарламенті.

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