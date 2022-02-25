ЄС посилює санкції проти Росії: йдеться про енергетику, банки і технології

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення - новою ерою.

Євросоюз розширив пакет санкцій проти Росії. Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ухвалене рішення демонструє єдність Євросоюзу.

Згідно з рішенням, обмеження стосуватимуться 70% російського банківського ринку та ключових державних компаній, у тому числі й у сфері оборони.

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Також санкції будуть введені проти енергетики Росії, яка є ключовою для держави і особливо їй вигідна. «Наша заборона на експорт вдарить по нафтовому сектору, унеможлививши Росію модернізувати свої нафтопереробні заводи», - написала Урсула фон дер Ляєн.

ЄС заборонить продаж літаків та обладнання російським авіакомпаніям. Крім того, буде обмежено доступ Росії до важливих технологій, таких як напівпровідники і найсучасніше програмне забезпечення.

«Нарешті: візи. Дипломати, пов’язані з ними групи, та бізнесмени більше не матимуть привілейованого доступу до Європейського Союзу. Ці події знаменують початок нової ери. Путін намагається підпорядкувати собі дружню європейську країну. Він намагається силою перемалювати карту Європи. Він повинен, і він зазнає невдачі», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент Джо Байден оголосив про введення щодо Росії та її економіки санкцій. Зокрема, йдеться про те, що США разом з лідерами Великої сімки повністю обмежать здатність уряду РФ діяти в доларах, євро та йєні. Також вводяться експортні обмеження та санкції проти російських банків, серед яких: Сбербанк та ВТБ, а також Газпромбанк, Совкомбанк, Новікомбанк. Більше того, американські санкції, за словами президента США, стосуватимуться і космічної сфери РФ.

Також санкції вводить Канада. Згідно з документом, нові поправки накладають обмеження на 31 особу, які є ключовими членами найближчого оточення президента Путіна, його близьких та членів сімей деяких осіб, на яких вже накладено санкції Канади, та 27 ключових фінансових установ. Крім того, вони включатимуть 351 члена Державної Думи Росії, які проголосували за рішення про визнання "незалежності" так званих "Донецької" та "Луганської народних республік".