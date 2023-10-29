ЄС повертає до Росії Фестиваль європейського кіно – у Мінкульті відреагували

Євросоюз проведе в Росії Фестиваль європейського кіно, який скасували 2022 року, – захід пройде онлайн від 1 по 15 листопада. На ньому планується представити 21 фільм з країн ЄС і два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України відреагували на таку заяву.

Там зазначили, що цінують партнерство та допомогу європейських союзників, тому вважають повідомлення про повернення фестивалю, поширене представництвом ЄС у РФ "прикрим непорозумінням".

У Мінкульті наголосили, щоб зупинити повномасштабну агресію рф проти України та не допустити виникнення нових осередків воєнних дій, спровокованих рф, на території європейських держав, важливо продовжувати ефективну санкційну політику не лише в економічній сфері, але й в культурі, зокрема і в кінематографі.

"Вся європейська спільнота має бути консолідованою та послідовною у боротьбі зі злом, яким сьогодні стала країна-агресор. Від дій РФ страждають мільйони людей, знищено 835 обʼєктів культурної спадщини, 1702 об’єкти культурної інфраструктури, які мають цінність не лише для України, а є частиною європейського й світового культурного надбання. Тому відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою в таких умовах є неприпустимим", - йдеться у повідомленні.

У межах Фестивалю європейського кіно покажуть 21 стрічку з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС. Усі фільми покажуть мовою оригіналу з російськими субтитрами. Вони будуть доступні росіянам безплатно.

Нагадаємо, на Мальті відбувся саміт щодо "Формули миру" – в ОП розповіли про результати зустрічі.

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