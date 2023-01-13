ЄС у січні передасть Україні перший транш з пакету макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро

Україна у січні отримає від ЄС перший транш з пакету макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує офіційний Телеграм-канал Єврокомісії.

"Вже в січні ми перекажемо перший транш з пакету підтримки для України у розмірі 18 мільярдів євро. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який ЄС коли-небудь надавав країні-партнеру", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

18 млрд євро для України від ЄС

У грудні 2022 року Європейський Союз виділив Україні макрофінансову допомогу на 2023 рік у сумі 18 мільярдів євро.

Раніше європейські ЗМІ писали, що вето на виділення Україні 18 мільярдів євро накладали Польща та Угорщина. Будапешт пішов на поступки в обмін на виділення субсидій самій Угорщині. Варшава, яка виступала проти ставки податку з прибутку великих корпорацій у вигляді 15%, теж підтримала Україну.

Зазначимо, що за словами оільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, ЄС у 2022 році виділив Україні 19,7 млрд євро фінансової допомоги.

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