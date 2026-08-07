ЄС відповів на криваві атаки Кремля по Україні новими санкціями

Атака на Київ. / © Associated Press

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У п’ятницю, 7 серпня, Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на нещодавні масовані атаки по Україні.

Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у своєму дописі в соцмережі X.

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«У відповідь на нещодавню серію російських авіаударів ЄС запровадив нові санкційні списки, спрямовані проти п’яти осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу», — заявила дипломатка.

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З її слів, «кожен новий напад на Україну» — це ще одна причина для Європи посилювати тиск проти Кремля.

«Оскільки її армія застрягла на полі бою, Москва ще більше посилює кампанію терору проти цивільного населення. ЄС повинен і надалі посилювати тиск на Росію, доки Москва не припинить війну», — підсумувала Кая Каллас.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що виробники балістики РФ досі не під санкціями. За його словами, з 17 провідних російських заводів, залучених до випуску балістичних ракет, більшість надалі користується прогалинами в законодавстві союзників. Окремі підприємства ВПК РФ уникли обмежень з боку США, Великої Британії, Японії чи Швейцарії.

Зауважимо, військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що за понад три місяці — від 15 квітня до 1 серпня цього року РФ могла запустити по Україні близько 795 ракет різних типів. Зокрема, 373 балістичних — типу «Іскандер-М», С-400 та KN-23.

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