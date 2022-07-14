ЄС вже наступного тижня може затвердити сьомий пакет санкцій проти Росії: що до нього ввійде

Євросоюз 14 і 15 липня збирається відновити підготовку до затвердження сьомого пакету санкцій проти Росії. Ймовірно, він буде затверджений вже до середини наступного тижня.

Новий пакет санкцій проти країни-агресорки може містити заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним експортом країни. Крім того, ЄС збирається розширити список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до РФ, а також запровадити нові персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із ширшим оточенням Путіна.

Про це повідомляє EURACTIV з посиланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що ембарго на золото було узгоджене на саміті G7 минулого місяця членами ЄС, зокрема Францією, Німеччиною та Італією з представниками США, Канади, Японії та Великої Британії.

Крім того, новий пакет санкцій буде спрямований на усунення лазівок у раніше затверджених заходах, наприклад, шляхом додавання певних продуктів до списку заборонених товарів. Деякі дипломати ЄС припускають, що сьомий пакет також міститиме нещодавно опубліковане роз’яснення Європейської комісії щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області Росії.

Попри те, що деякі країни-члени, зокрема зі Східної Європи, продовжують наполягати на додаткових заходах щодо енергетики, більшість країн ЄС не готові до потужніших кроків, як-от повного ембарго на нафту чи обмеження щодо газу.

Водночас Україна наполягає на тому, аби у новому санкційному пакеті були заходи щодо блокування всіх російських банків, які ще не потрапили під заборону. Зазначається, що такі заходи можуть бути розглянуті Євросоюзом у наступних пакетах санкцій.

Нагадаємо, за словами очільника ОП Андрія Єрмака, газове ембарго стане сильною відповіддю на будь-який енергетичний шантаж Кремля. Єрмак наголосив, що західний світ має продемонструвати, що більше не буде залежати від російських енергоресурсів.

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