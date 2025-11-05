ЄС запроваджує нову систему контролю кордону EES: що зміниться для українців

Перетин кордону / © ТСН.ua

Євросоюз запускає систему в’їзду-виїзду EES (Entry/Exit System), яка фіксуватиме дані всіх іноземців, зокрема й українців, що перетинають Шенгенську зону. Однак нових документів для подорожей до країн ЄС не потрібно.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, система EES передбачає внесення до бази біометричних даних — відбитків пальців, зображення обличчя, паспортних даних, а також інформації про перетин кордону.

«Українцям не потрібно готувати жодних додаткових документів. Усі дані вноситимуться до системи автоматично під час проходження контролю», — пояснив Демченко.

Кого звільнять від здачі відбитків пальців

Відбитки пальців не братимуть у дітей віком до 12 років, але фотографування обличчя буде обов’язковим для всіх категорій мандрівників.

У разі відмови надати біометричні дані перетнути кордон не дозволять, наголосив експерт.

Система EES створена для посилення безпеки в Євросоюзі та запобігання використанню підроблених документів. Вона дасть змогу точніше відстежувати терміни перебування іноземців у Шенгенській зоні та спростить виявлення порушників візового чи безвізового режиму.

Андрій Демченко запевнив, що для громадян України умови безвізового режиму залишаються без змін. Єдина вимога — наявність біометричного закордонного паспорта.

Таким чином, запровадження системи EES не ускладнить подорожі до ЄС, але забезпечить більшу безпеку та цифровий контроль за переміщенням усіх відвідувачів.

Нагадаємо, нові правила перетину кордону ЄС запрацювали від 12 жовтня. Нова Система в’їзду/виїзду (EES) замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію. Вона буде стосуватися короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Зауважимо, вже усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, працюють у системі EES.