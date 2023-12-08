ЄС знайде спосіб надати допомогу Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето

Високопосадовець ЄС запевнив, що європейські лідери, принаймні 26 із них, не відступлять від своїх зобов'язань.

Європейський Союз знайде способи надати значну фінансову підтримку Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето на неї, а також на переговори про членство Києва на саміті наступного тижня.

Про це заявив високопосадовець ЄС 8 грудня, передає Reuters.

"Ми знаємо, наскільки це життєво важливо. Європейські лідери - відповідальні люди - як мінімум 26", - сказав високопосадовець ЄС, який бере участь у підготовці саміту.

Зазначимо, нині Євросоюз об'єднує 27 держав.

Співрозмовник запевнив, що "вони (эвропейські лідери - ред.) дотримуватимуться своїх зобов'язань".

Якщо Орбан накладе вето на 50 мільярдів євро (53,75 мільярда доларів) для України, то, за словами посадовця, блок міг би виділити меншу суму на більш короткий період або інші 26 країн ЄС могли б розширити свої національні внески в двосторонньому порядку на користь Києва.

Дипломат ЄС нагадав, що минулого року Угорщина ветувала виділення 18 млрд євро допомоги Україні, проте відкликала вето після того, як ЄС розморозив частину виплат, які режим Орбана не міг отримати через відступ від принципів демократії та верховенства закону. Співрозмовник також у доволі різко охарактеризував керівництво Угорщини, назвавши їх "хуліганами".

"Угорські хулігани є проблемою, коли справа доходить до нашої політики щодо агресії Росії проти України ", - заявив дипломат на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан дав завдання своєму державному секретарю оголосити про нові національні консультації, які, найімовірніше, будуть повні маніпулятивних запитань про Україну та її членство в ЄС.

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