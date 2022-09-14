ЄС зняв частину санкцій з Януковича і його сина, а також з Пшонки

Санкції були запроваджені 8 років тому, їхня дія завершилася.

З президента-втікача Віктора Януковича, його молодшого сина, а також екс-генпрокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема зняли частину санкцій. Відповідне рішення ухвалили Рада Євросоюзу у зв'язку з тим, що дія санкцій минула 6 вересня.

Про повідомляється на сайті ЄС.

Ці санкції Європейський Союз запровадив 5 березня 2014 року за "розтрату державних коштів України або зловживання службовим становищем". Вони стосуються доступу згаданих осіб до їхніх активів у Європі.

"На підставі розгляду Ради записи про чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, а також відомості про їх права на захист і їх право на ефективний судовий захист, повинні бути вилучені з додатка I (санкційний список - Ред.) до Регламенту (ЄС) № 208/2014", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина Олександра через підрив територіальної цілісності України.

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