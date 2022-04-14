ЄС зважатиме на два основних критерії щодо вступу України: стало відомо які саме

ЄС зважатиме на два основних критерії щодо вступу України: стало відомо які саме

Цей аналіз триватиме до літа і в червні Україна, наімовірніше, отримає оцінку цих критеріїв.

Європейська комісія зважатиме на дві основні критерії щодо євроінтеграції України. Йдеться про рівень демократії та ринкової економіки країни.

Про це заявив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Європейська комісія зважатиме на два основні критерії у випадку з Україною: демократія та ринкова економіка. Цей процес прискореної процедури має завершитися до червня. Аналіз триватиме до літа і в червні ми сподіваємося почути оцінку демократії та ринкової економіки від європейських чиновників", — зазначив Маасікас.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, за скільки часу Україна підготує відповіді в опитувальнику щодо членства в ЄС.

Читайте також: