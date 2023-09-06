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“Єслі б нє такіє бл*ді, как ти, тут давно била б Росія”: волонтерка поскаржилася на поліцейського у Дніпрі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Єслі б нє такіє бл*ді, как ти, тут давно била б Росія”: волонтерка поскаржилася на поліцейського у Дніпрі

Автомобіль поліцейського, у якого виник конфлікт з волонтеркою у Дніпрі / Фото: Facebook Ксенії Бикової

Волонтерка зробила зауваження щодо російської мови спілкування представника поліції.

Українська волонтерка Ксенія Бикова поскаржилася на капітана поліції, який зупинив її автомобіль на одному із блокпостів Дніпра, натякав на хабар і агресивно відреагував на зауваження про російську мову спілкування. 

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами волонтерки, поліцейський мав формальні підстави для того, щоб оформити адмінпротокол — у неї не було техпаспорта та страховки на автомобіль, який до того ж був подряпаний та з тріщинами на склі, зважаючи на те, звідки він повертався.

Водночас він побачив посвідчення волонтерів і саме це, на її думку, підштовхнуло його до пропозиції “домовитися”.

“Я вибрала штраф. Тут все чесно,винувата - заплати державі”, - зауважила Ксенія Бикова.

Погодившись на сплату штрафу, волонтерка зробила зауваження щодо російської мови спілкування представника поліції.

“Єслі б нє такіє бл*ді, как ти, тут давно била б Росія”, - визвірився на неї поліцейський.

За інформацією волонтерки, звати капітана поліції Коробков Андрій Миколайович. Вона також опублікувала фото поліцейського автомобіля, який зупинив волонтерів на блокпосту.

Речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі "24 каналу" повідомила, що за вказаним фактом призначено службову перевірку.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив місцевого мешканця, який разом зі своєю подругою чинив опір під час затримання. Конфлікт між патрульними та парою зняли на відео діти загиблого, які сиділи в автівці. Бійку та стрілянину також зафіксували бодікамери правоохоронців.

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Дата публікації
Перегляди
1614
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