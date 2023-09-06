“Єслі б нє такіє бл*ді, как ти, тут давно била б Росія”: волонтерка поскаржилася на поліцейського у Дніпрі

Українська волонтерка Ксенія Бикова поскаржилася на капітана поліції, який зупинив її автомобіль на одному із блокпостів Дніпра, натякав на хабар і агресивно відреагував на зауваження про російську мову спілкування.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами волонтерки, поліцейський мав формальні підстави для того, щоб оформити адмінпротокол — у неї не було техпаспорта та страховки на автомобіль, який до того ж був подряпаний та з тріщинами на склі, зважаючи на те, звідки він повертався.

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Водночас він побачив посвідчення волонтерів і саме це, на її думку, підштовхнуло його до пропозиції “домовитися”.

“Я вибрала штраф. Тут все чесно,винувата - заплати державі”, - зауважила Ксенія Бикова.

Погодившись на сплату штрафу, волонтерка зробила зауваження щодо російської мови спілкування представника поліції.

“Єслі б нє такіє бл*ді, как ти, тут давно била б Росія”, - визвірився на неї поліцейський.

За інформацією волонтерки, звати капітана поліції Коробков Андрій Миколайович. Вона також опублікувала фото поліцейського автомобіля, який зупинив волонтерів на блокпосту.

Речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі "24 каналу" повідомила, що за вказаним фактом призначено службову перевірку.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив місцевого мешканця, який разом зі своєю подругою чинив опір під час затримання. Конфлікт між патрульними та парою зняли на відео діти загиблого, які сиділи в автівці. Бійку та стрілянину також зафіксували бодікамери правоохоронців.

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