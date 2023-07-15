Евакуатор зіткнувся з локомотивом: що відомо про смертельну ДТП на Одещині

На жаль, внаслідок аварії є загиблі.
Вчора, 14 липня, близько 23 години на залізничному переїзді біля села Кулевча сталася ДТП за участю локомотива та евакуатора.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Детальніше про аварію
Попередньо, 55-річний машиніст маневрового локомотива зіштовхнувся з евакуатором, завантаженим автомобілем "Lexus". Його 67-річний водій намагався перетнути залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій евакуатора та його 62-річний пасажир загинули. Машиніст локомотива не постраждав", – йдеться у повідомленні.
Наразі призначено ряд експертиз. Триває слідство.
Нещодавно в Одеській області, між селами Підгірне та Карналіївка, позашляховик зіштовхнувся з вантажним автомобілем. Внаслідок аварії загинуло 4 людей, зокрема – дитина.
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