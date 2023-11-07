Євген Дикий прокоментував статтю NYT про конфлікт Зеленського із Залужним

Журналісти The New York Times у статті про розкол в українському керівництві "трошки перебільшують".

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар"Євген Дикий в ексклюзивному інтерв'ю TSN.UA.

За його словами, Ігор Жовква, який прокоментував ситуацію, лише один із кількох заступників керівника Офісу президента. Зокрема, інтерв'ю він давав не як представник Офісу, а саме як Ігор Жовква.

"Взагалі-то він заступник з питань євроінтеграції, ніяк не дотичний до сектору безпеки і оборони. Він висловив свою точку зору, на яку має повне право. Але подавати це як офіційну позицію Офісу немає ані правових, ані реальних підстав. Це не була пресконференція, присвячена цим питанням. Це не говорив ані Єрмак, ані президент, і навіть не профільний заступник з питань оборони і безпеки", - зазначає Дикий.

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Він додає, що Жовква як кадровий дипломат може мати таке бачення.

"Враховуючи, що все літо цього року саме газета The New York Times, а вона пов'язана з лівим крилом Демократичної партії... Ліве крило Демпартії завжди було схильне до пацифізму, причому і до такого, який реально йде на руку злу. Це ті самі люди, які свого часу "злили" В'єтнам, тому що вони були проти війни як такої. Тому цілком може бути, що позиція цих журналістів давно така - пора закінчувати на будь-яких умовах. І вони шукають будь-який аргумент, який на цю сторону працює", - підсумував Дикий.

Скандальні статті навколо Зеленського та Залужного

Офіс президента України Володимира Зеленського розкритикував головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за колонку в The Economist. Західні ЗМІ вбачають "яскравий публічний докір", який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні у і без того непростий для час.

Після цього президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist про те, що війна перейшла у позиційну стадію. За його словами, "це не патова ситуація".

Додамо, стаття журналу Time про президента України Володимира Зеленського, війну та корупцію викликала бурхливу реакцію політиків і суспільства. Частину соціуму пригнічує викладена інформація, хтось критикує владу, ще частина критикує сам матеріал і його автора.

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