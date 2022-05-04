Євген Кошовий розповів про спілкування з Зеленським під час війни: "Були у нього разочок"

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, чи підтримує зв'язок зі своїм другом, президентом України Володимиром Зеленським.

У програмі ЖВЛ Кошовий зізнався, що вони комунікують. Часто списуються. Одного разу Євген з дружиною Ксенією навіть зустрічалися з Зеленським. Втім, з міркувань безпеки, Кошовий не сказав, де саме була зустріч.

"Ми списуємося. Були у нього разочок. Спілкувалися з ним, все нормально. Все чітко. Все чітко працює. Я в нього питався: "Ти спиш?". Він каже: "Звичайно сплю". Просто знаючи Володимира Олександровича ще з акторської кар'єри, майже 20 років знайомі. Він і в мирне життя спав 4-5 годин. Тому я зараз думаю, зараз для нього 20 хвилин достатньо, він як Штірліц", - сказав Кошовий.

Також Євген розповів, який настрій у президента:

"До всього звикаєш, на жаль, і до поганого також. Але ж тут ти розумієш, менеджер сидить. Там сидить менеджер країни, яка зараз перебуває у ситуації повномасштабного вторгнення. І 8 років воює з Рашкою. Він вирішує проблеми, які до цього не були вирішені. Тому що, коли він прийшов до президенства, то там дуже багато..." – розповів Кошовий.

Зазначимо, що Євген Кошовий разом з родиною перебуває в Україні. Він зазначив, що вони вирішили не виїжджати: "Я б собі цього не пробачив", - пояснив Євген.

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