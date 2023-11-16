Євгенія Емеральд відверто зізналася, чому так довго ідеалізувала шлюб і приховувала аб'юз

Поліцейська в декреті Євгенія Емеральд, яка нещодавно зізналася, що її зґвалтували, чітко пояснила, чому перебуваючи у токсичних стосунках з ексчоловіком Євгеном Стипанюком так довго не наважувалася розкрити правду про домашнє насильство своєму близькому оточенню.

Емеральд в інтерв'ю РБК-Україна зазначила, що цьому передувало багато причин. Зокрема, вона наголосила на тому, що просто не хотіла руйнувати картинку "ідеальних" стосунків в очах тих, хто вже встиг зробити їх взірцем кохання на фронті.

"Перша причина. Вона дурна. Я це зараз розумію. Я не хотіла забирати надію в людей, бо ми стали таким еталоном. І я просто не знала, як розчарувати цих жінок, правда. Моя совість цього не дозволяла", - повідомила Євгенія.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також ексвійськова дорекла на своє дитинство. Вона вважає, що це результати батьківського виховання, яке завжди наказувало залишати все для себе та свого чоловіка й не виносити на публіку. За її словами, якщо б друзі чи мама почули правду, вони б негайно змусили її піти від Стипанюка.

"Мене так тато виховав. Тобто те, що відбувається в сім'ї ніхто не має знати. Яким би він не був, він – мій чоловік. Мій вибір. Я не хотіла його принижувати. Ніхто не знав, що у мене відбувається. Навіть мати рідна. Мої друзі не знали. І це всередині мене вбивало", - поділилася захисниця.

Євгенія Емеральд

Проте, Євгенія переконана, що вона б не пішла, оскільки на той момент сліпо кохала свого чоловіка. Нині ексвійськова визнає те, що тогочасні переконання були хибними.

«Я не могла піти, я його кохала. Я дійсно хотіла зберегти сім'ю. Теж це дурість, але це правда. Я вірила, що зможу змінити цю людину. Бо перші прояви його агресії були в стані алкогольного сп'яніння. Я думала, що ось це просто у нього є така проблема. І ми поборемо її. Але після пологів почався треш і найжахливіший період мого життя", - пригадала Емеральд.

Наприкінці, Євгенія ще раз наголосила, що це все було великою помилкою.

"Я теж тут вдарила у штангу й помилилася", - підсумувала жінка.

Нагадаємо, нещодавно поліцейська в декреті Євгенія Емеральд зізналася, як її родина сприймає публічні скандали та провокації з боку ексчоловіка Євгена Стипанюка. Зокрема, захисниця розповіла, що це дуже сильно вдарило по емоційному стані її мами.

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