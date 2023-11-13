Євгенія Емеральд вперше зізналась, що стала жертвою зґвалтування

Євгенії тоді було лише 14 років.

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд вперше розповіла, що стала жертвою зґвалтування.

Болісною історією Євгенія поділилася в інтерв'ю ЖВЛ. За словами ексвійськової, вона нікому про це не розповідала, навіть мамі, адже боялася. Євгенія викреслила зі своєї пам'яті цей інцидент. Однак наразі Емеральд не страшно розповісти, що їй довелося пережити.

Євгенія Емеральд

"Я ніколи про це нікому не розповідала, навіть мамі рідній. Я просто вирішила цю історію викреслити зі свого життя, начебто цього ніколи не було. Зараз, після своєї сповіді, я можу й про це спокійно говорити. Коли ти говориш – ти звільнюєшся", - зізналась Емеральд.

Євгенія розповіла, що їй тоді було лише 14 років. Вона нікому про це не розповідала, адже злякалася. Ґвалтівник тоді залишився непокараним.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Ґвалтівника тоді не покарали. Мені було 14 років тоді, я була мала. Я дуже сильно злякалася. Тільки сьогодні я розповіла своїй мамі, вона була шокована", - зізналась колишня військова.

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Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд розповіла, як публічний скандал з ексчоловіком вплинув на її родину та чому їй соромно за це.

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