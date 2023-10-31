Євгенія Емеральд заявила, що її намагалися вбити: "Перший замах"

Українська захисниця Євгенія Емеральд шокувала заявою, що її намагалися вбити.

Про це вона розповіла в Instagram-stories. За словами Євгенії, на неї та її охоронця було здійснено замах на вбивство. Емеральд підозрює, що це справа рук її чоловіка. Більше подробиць захисниця не стала розповідати. Євгенія лише наголосила, що вже звернулася до поліції.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Учора Стипанюк і його компашка намагалися здійснити перший замах на вбивство. На мене і мого охоронця. Подробиць я розповідати не буду, з нами все добре. Також усе вже на експертизі, заяви написані. Просто люди, щоб ви розуміли – ціна правди. Але ми боремося і не зупинимося. Ми поборемо це зло. Все вже зафіксовано і перебуває в поліції", - розповіла Емеральд.

Захисниця також поділилася, що за нею постійно стежили. Під автомобілем Євгенія знайшла GPS-трекер, який показував її місцерозташування. Також Емеральд помітила, що за нею постійно їздять два автомобілі.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Під крилом мого автомобіля було знайдено GPS-трекер та нас постійно "вели". Все передано у відповідні органи, ведеться розслідування", - додала Євгенія.

Зазначимо, Євгенія Емеральд пройшла перевірку на детекторі брехні. Що покаже поліграф, які приголомшливі подробиці про свого ексчоловіка розповіла захисниця та як минуло журналістське розслідування – дивіться вже у вівторок о 19:30 на шоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1 Україна".

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