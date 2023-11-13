Євгенія Емеральд зізналась, як на її сім'ю вплинув публічний конфлікт з ексчоловіком: "Мені соромно"

Поліцейська в декреті Євгенія Емеральд повідомила, що її близьке оточення дуже переймається за її життя та неабияк допомагає триматися у важкі часи.

У проєкті ЖВЛ Емеральд зізналася, що її мама особливо гостро сприймає нові скандали та провокації з боку ексчоловіка Євгена Стипанюка. Часом, жінка навіть відчуває провину за це. Колишня військова з позивним Жанна Д'Арк сподівається, що її найрідніша людина знову чимскоріш буде жити без страху та сліз.

"Мені так соромно, що мама, Жанна Феліксівна, так багато плаче. Я так мрію, щоб настав вже період, коли б вона тільки усміхалася й раділа. Вона емпат, тобто вона це все проживає. Їй уже 62 роки. Я хочу, щоб вона раділа. Але так вийшло, що у неї донька, блін, розумієте… Така, яка постійно в якусь дупу потрапляє. Хоч я зараз і кажу: "Мам, все нормально". Вона все одно хвилюється", – сказала Емеральд.

Євгенія Емеральд з донькою та мамою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія часто втішає маму тим, що у неї є ціль і вона хоче домогтися справедливості. Втім, це ніяк не сприяє її спокою.

"Хоч я їй кажу: "Я щаслива, у мене є ціль і мета, я борюся за справедливість". Вона все одно хвилюється. Це мама. За неї дуже болить серце", – зазначила ексвійськова.

Також поліцейська в декреті розповіла, що одразу після розлучення з ексчоловіком Стипанюком мама переїхала до її квартири та допомагала доглядати за дітьми.

Євгенія Емеральд з донькою та мамою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Зі старшою донькою українська захисниця налагоджує зв'язок за допомогою діалогу, у яких все пояснює. Однак, за словами Емеральд, у періоди її депресії семимісячна донька Афіна все ж дуже відчувала тривожність і плакала. Наразі все минуло та молодша донька повернулася до нормального харчування та сну.

"Щодо доньок, все нормально. Зі старшою донькою я проводила дуже багато розмов. Молодша донька їсть багато, булочка. Коли у мене був період депресії, вона все відчувала. Вона плакала разом зі мною. Це такий зв'язок. Зараз дитинка й спить добре, і їсть добре", – запевнила Євгенія Емеральд.

Євгенія Емеральд про замахи на життя, нові жертви Стипанюка і правду про Ляшка: "Він в курсі"

Нагадаємо, Євгенія Емеральд розповіла, що потерпала від насильства ексчоловіка Євгена Стипанюка. Як відомо, внаслідок численних погроз з боку Стипанюка, на чоловіка було відкрито два кримінальних провадження щодо замаху на життя Євгенії та погроз її життю і здоров'ю. Також проводиться розслідування, чи дійсно він приналежав до військової служби.

Задля убезпечення дітей Євгенія Емеральд подала до суду позов із забороною наближення до неї та доньок ексчоловіка. Тепер поліцейська в декреті чекає на рішення установи.

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