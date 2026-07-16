Євгеній Хмара може очолити Міноборони: що відомо про кандидата Зеленського

Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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У четвер, 16 липня, президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру т.в.о. голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

ТСН.ua зібрав ключові факти про ймовірного нового очільника Міноборони.

За інформацією з відкритих джерел, Євгеній Хмара має за плечима 15 років роботи в структурі Служби безпеки України.

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До приходу в «Альфу» він служив у Центрі спецпризначення «Омега» Нацгвардії — цей факт підтвердив і нинішній начальник цього підрозділу генерал-майор Павло Яцюк.

Народний депутат полковник СБУ Роман Костенко раніше повідомляв, що в «Альфі» Хмара починав як бричер — боєць, який забезпечує швидке проникнення підрозділу всередину будівлі. Згодом він очолив елітний підрозділ усередині самого Центру спецоперацій «А», куди відбір був удвічі жорсткішим, ніж у сам Центр.

Участь у ключових операціях

На початку повномасштабного вторгнення Хмара брав участь у звільненні Київщини, а після її деокупації перемістився на Донеччину, зокрема воював за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Влітку 2022 року він був залучений до операції зі звільнення острова Зміїний, яку сам називав однією зі знакових перемог над ворогом у військовому, економічному та психологічному вимірах.

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У квітні 2023 року президент Зеленський призначив Хмару начальником Центру спецоперацій «А». За словами Костенка, після цього підрозділ «заграв іншими барвами» завдяки стратегічним рішенням Хмари разом із тодішнім головою СБУ Василем Малюком.

У самій СБУ зазначають, що Центр стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки й живої сили противника за допомогою дронів, а його оператори брали безпосередню участь у масштабній спецоперації «Павутина».

5 січня 2026 року Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ після відставки Василя Малюка.

Характеристика як керівника

Колеги описують Хмару як людиноцентричного командира, який особисто знає кожного пораненого бійця, підтримує родини загиблих і сам регулярно бере участь у спецопераціях разом із підлеглими — це дає командиру розуміння реальних потреб особового складу та формує довіру у важких ситуаціях.

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Роман Костенко також зазначав його авторитет серед керівників спецслужб та здатність комунікувати з партнерами й парламентським комітетом.

Нагороди та відзнаки

Євгеній Хмара — повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг».

Можливі юридичні перешкоди

Народний депутат Олексій Гончаренко звернув увагу на можливі труднощі з призначенням Хмари міністром оборони. За чинним законодавством цю посаду може обіймати лише цивільна особа.

«Хмара — чинний генерал. І згідно із законом він не може очолити міністерство оборони. Відповідно, його треба звільнити з військової служби», — написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Наразі залишається незрозумілим, як саме Хмара може очолити Міноборони навіть у статусі в.о. — для цього уряду спочатку потрібно призначити його заступником міністра й уповноважити тимчасово керувати відомством.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Пізніше він звернеться до Верховної Ради для затвердження кандидатури Хмари на посаді очільника Міноборони.

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