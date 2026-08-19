Євгеній Хмара очолив Міноборони: Верховна Рада проголосувала за призначення

Міністр оборони Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали понад 300 народних депутатів.

Про призначення стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

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За призначення Євгенія Хмари міністром оборони проголосували 312 народних депутатів. Проти висловилися двоє парламентарів, ще 20 не голосували.

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Серед трьох головних пріоритетів роботи Міністерства оборони Хмара назвав посилення фронту, людей та розвиток української оборонної промисловості. Окрему увагу, за його словами, приділятимуть напрямам deep strike і middle strike.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євгеній Хмара — генерал-майор та колишній кадровий спецпризначенець Служби безпеки України. Від 2006 року служив у загоні спеціального призначення «Омега», а від 2011 року — у Центрі спеціальних операцій «А» СБУ. 2023 року Хмара очолив цей підрозділ.

2022 року Хмара керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. У січні 2026 року він став виконувачем обов’язків голови СБУ, а в липні перейшов до Міністерства оборони, де до призначення міністром виконував обов’язки очільника відомства.

Під час виступу у Верховній Раді Хмара у відповідь на запитання народної депутатки Юлії Яцик повідомив, що вже є цивільною особою. За його словами, його звільнили з військової служби відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» — у зв’язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.

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Призначення Хмари на посаду міністра оборони України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

Кандидатуру Хмари підтримав Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Вранці 19 серпня стало відомо, що Кабінет Міністрів звільнив Хмару з посади заступника та виконувача обов’язків міністра оборони. Також за даними РБК-Україна, під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» Євгеній Хмара заявив про намір зберегти кістяк команди оборонного відомства.

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