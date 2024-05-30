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Євлаш пояснив, чому вночі ППО збила не всі російські крилаті ракети

Євлаш пояснив, чому вночі ППО збила не всі російські крилаті ракети

ППО. / Фото: Associated Press

РФ запустила вночі 11 крилатих ракет.

Цієї ночі агресорка Росія випустила по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. Українській протиповітряній обороні вдалося збити лише сім цілей тому, що захисникам бракує засобів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Цієї ночі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, які знищили 7 з 11 ракет. Напередодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей", - наголосив він.

За словами Євлаша, причиною не 100% ефективності роботи ППО став дефіцит засобів протиповітряної оборони.

"Нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує з різних точок, місць пусків свої ударні як безпілотники, так і ракети", - пояснив представник ПС.

Нагадаємо, вночі 30 травня РФ вдарила по Україні крилатими ракетами і дронами по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. Також окупаційна армія застосувала вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400.

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