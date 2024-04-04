Євлаш заявив, що поява F-16 в Україні буде несподіванкою

Триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Поява літаків в Україні буде несподіванкою.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, наразі дві групи в Данії та США опановують безпосередньо F-16," відточують свою майстерність та практику" і наліт необхідних годин на цих літаках".

"Звичайно, що це зараз один із завершальних етапів. Коли саме відбудеться передавання та коли саме ми побачимо F-16 в небі, ну, напевно не варто розголошувати, щоб для противника це була певна несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми повідомимо усім українцям. Оскільки всі дуже чекають", - наголосив Євлаш.

Представник ЗСУ наголосив, що F-16 зможуть збивати російські ракети, які тероризують українські міста, і протистояти російській авіації, яка активно використовує керовані авіабомби.

Нагадаємо, раніше очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що до появи нових винищувачів F-16 на фронті готуються і союзники, і вороги. Це матиме вирішальний вплив на полі бою.

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