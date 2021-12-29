Єврейські благодійні фонди – які громадські організації допомагають українцям

Єврейська діаспора в Україні – одна з найбільших у світі. На сьогодні у країні проживає понад півмільйона євреїв. А кількість реально чинних організацій, які об'єднують євреїв та допомагають вирішувати проблеми у регіонах їхньої найбільшої концентрації давно перевалило за сотню. Найбільш активні представники діаспори у Києві та Дніпропетровську.

Один із найсильніших благодійних фондів діаспори – столичний "Фонд дружби". Його головна мета – підтримка проектів, спрямованих на зміцнення ізраїльської спільноти, комунікації з органами влади та розвиток державного стратегічного партнерства.

Крім цього, фонд допомагає євреям по всьому світу репатріюватись та абсорбуватися в Ізраїлі. Він надає не лише матеріальну допомогу, а і юридичні консультації, додаткові пільги, допомогу у пошуку житла та роботи. Для кожного репатріанта тут працює своя програма алії.

Ще один міжнародний благодійний фонд, розташований у столиці, "Єврейський Хесед Бней Азріель". Волонтери цієї організації систематично надають допомогу найнезахищенішим категоріям людей у Київській області. Програми Хеседа спрямовані на покращення якості життя в цілому та на культурну освіту зокрема. Сьогодні під постійною опікою організації перебуває понад 11 000 осіб.

У Харкові флагманом єврейської благодійності є Фонд Олександра Фельдмана. Це одна з найбільших організацій України, яка займається меценатством, недержавною культурною політикою, освітою та соціальною підтримкою нужденних.

За час роботи Фонду було реалізовано сотні програм по всій країні. Більшість із них – у сфері духовного розвитку українців, освіти та збереження культурної спадщини.

Серед громадських організацій, що працюють у Дніпрі, на окрему увагу заслуговує організація під назвою Хесед Менахем. Вона була заснована в 1994 році за підтримки "Американського Єврейського Об'єднаного Розподільного Комітету" і названа на честь Любавічного Ребе Менахема Мендла Шнеєрсона.

Організація надає допомогу переважно людям похилого віку. Волонтери надають їм все, що необхідно – від медикаментів та продуктів харчування до психологів.

А ось дніпропетровська організація "Цивос Гашем у СНД" переважно допомагає дітям-сиротам Дніпра. Два рази на тиждень волонтери об'їжджають місто, зупиняючись на великих площах і вокзалах, щоб кожна нужденна дитина могла отримати продуктовий набір або звернутися за допомогою. Окрім продуктів харчування, представники "Цивос Гашем у СНД" роздають дітям одяг, взуття. Дають можливість погрітися та подивитися мультфільми. Все це відбувається за сприяння з боку соціальних служб Дніпра.

Безумовним лідером у роботі з молоддю по праву вважається фонд "Шіурей Тора Любавіч".

Головна мета організації – популяризація вивчення Тори та єврейського способу життя серед молоді. Робота Фонду побудована на 10-ти мівцоім Ребе, різних івентах та освітніх заходах.

Шіурей Тора Любавіч був створений у 2002 році й досить швидко став однією з найпросунутіших організацій у неформальному вивченні традицій не лише в Україні, а й у всьому світі. Президентом фонду є Артур (Натан) Золотаревський.

За його підтримкою та підтримкою головного рабина Дніпра Камінецького організація втілила близько 10 масштабних проектів, що працюють на постійній основі. Серед них всеукраїнська мережа єврейських молодіжних клубів, спеціальний онлайн проект для підлітків та найкращі єврейські табори в Україні.

Крім молоді організація надає підтримку учасникам АТО/ООС та членам їхніх сімей. З ініціативи Артура Золотаревського, в Ашкелоні було реалізовано проект з реабілітації та оздоровлення вдів та дітей загиблих українських воїнів – вони пройшли оздоровлення у сімейних таборах та отримали допомогу спеціалістів-психологів в Ізраїлі.

Але одним із найунікальніших і наймасштабніших проектів у житті єврейської діаспори Дніпра, як і раніше, залишається комплекс "Менора". Центр було створено завдяки Президенту Дніпропетровської єврейської громади Геннадію Боголюбову та Президенту Об'єднаної єврейської громади України Ігорю Коломойському, президенту фонду "Шіурей Тора Любавіч" Артуру (Натану) Золотаревському та Головному сефардському рабину Ізраїлю Іцха.

Пізніше його дарували Дніпропетровській Єврейській громаді. Наразі під керівництвом Головного рабина Дніпра та Дніпропетровської області Шмуеля Каминецького тут реалізовуються різноманітні культурні, релігійні, освітні програми для всіх охочих. До того ж "Менора" стала своєрідною платформою для комунікації всіх представників єврейської громади й не тільки.

Роботу центру підтримують такі визначні особи, як Головний рабин Ізраїлю Шломо Амар та Міністр інформації та діаспори Ізраїлю Юлій Едельштейн.

Одним із найпримітніших об'єктів "Менори" вважається галерея, яка поєднує 7 веж будівлі. Її декор виконаний з мармуру та єрусалимського каменю. Вона вважається "продовженням" Стіни плачу і приваблює тисячі паломників з усієї України.

Багато хто зі згаданих організацій входить до складу Об'єднаної єврейської громади України, деякі працюють автономно. Але при цьому всі вони вже багато років надають величезну допомогу не лише представникам діаспори, а й усім, хто потребує допомоги та підтримки, а проекти, які реалізовують єврейські благодійні фонди, часто мають всеукраїнське значення.