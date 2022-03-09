Єврейські дослідники з Центру Кантора при Тель-Авівському університеті назвали Путіна фашистом

Єврейські дослідники з Центру Кантора при Тель-Авівському університеті назвали Путіна фашистом

Група дослідників Центру Кантора виступила з колективним зверненням, у якому жорстко засудила дії президента РФ Володимира Путіна за спотворення памʼяті про Голокост та військові злочини Росії проти України.

Про це повідомив віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін у Facebook.

Спільна заява опублікована від імені професорів Урія Шавіта та Діни Порат, а також докторів Джованні Квера та Карла Йонкера.

У своєму зверненні вчені назвали агресію путінського режиму підлою та фашистською, яка суперечить головним людським цінностям.

«На руках у Путіна кров тисяч жертв, включаючи дітей. Його політика є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці», – йдеться у заяві.

Дослідники зазначили, що путінська пропаганда про начебто нацистську Україну, в якій президент має єврейські корені, лише тривіалізує пам'ять про Голокост.

«Путін повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов'язання по боротьбі з антисемітизмом і поставив себе у лави сумнозвісної групи людей, які спотворюють Голокост», – підкреслили науковці.

Звернення завершили категоричним засудженням усіх проявів жорстокості, погроз та військових злочинів Путіна та його режиму.

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