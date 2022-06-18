"Євробачення-2023" скасували в Україні: Псюк, Остапчук та інші зірки прокоментували рішення EBU

"Євробачення-2023" скасували в Україні: Псюк, Остапчук та інші зірки прокоментували рішення EBU

Українські зірки відреагували на заяву Європейської мовної спілки щодо скасування "Євробачення-2023" в Україні.

Так, в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані". Натомість організатори планують почати переговори з ВВС про потенційне проведення конкурсу 2023 року у Великій Британії.

Українські зірки відреагували на це, поділившись своєю думкою з прихильниками.

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк попросив організаторів конкурсу змінити свою думку на користь України.

"Наша команда також дуже розчарована рішенням EBU і має велику надію, що це ще можливо якось змінити. Ми дуже хочемо провести це "Євробачення" в Україні і наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для усіх. Тому просимо EBU та всіх, хто ухвалює рішення просто дати нам трішки часу і ми вам доведемо, що все буде так, як має бути", – зазначив артист.

Розчарований такою заявою і ведучий Тімур Мірошниченко.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

А от шоумен Володимир Остапчук вважає, що це вірне рішення.

"Ну, не здивований. З міркувань безпеки правильне рішення", – написав він.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також ведучий влаштував опитування серед фоловерів, де юзери зазначили, що ця новина їх найбільше шокувала протягом дня.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зі свого боку, продюсер Ігор Кондратюк також вважає, що EBU ухвалила "єдино можливе логічне рішення".

"Чому логічне? Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді", – сказав Кондратюк "24 каналу".

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Тим часом, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагає додаткових перемовин.

"Ми чесно виграли "Євробачення-2022" та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", – зазначив він.

Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький.

Нагадаємо, міністр культури розповів, які шанси в України повернути "Євробачення". Також він поділився, де держава візьме гроші на конкурс.

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