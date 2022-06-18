"Євробачення-2023" скасували в Україні: Псюк, Остапчук та інші зірки прокоментували рішення EBU

Українські зірки відреагували на заяву Європейської мовної спілки щодо скасування "Євробачення-2023" в Україні.
Так, в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані". Натомість організатори планують почати переговори з ВВС про потенційне проведення конкурсу 2023 року у Великій Британії.
Українські зірки відреагували на це, поділившись своєю думкою з прихильниками.
Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк попросив організаторів конкурсу змінити свою думку на користь України.
"Наша команда також дуже розчарована рішенням EBU і має велику надію, що це ще можливо якось змінити. Ми дуже хочемо провести це "Євробачення" в Україні і наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для усіх. Тому просимо EBU та всіх, хто ухвалює рішення просто дати нам трішки часу і ми вам доведемо, що все буде так, як має бути", – зазначив артист.
Розчарований такою заявою і ведучий Тімур Мірошниченко.
А от шоумен Володимир Остапчук вважає, що це вірне рішення.
"Ну, не здивований. З міркувань безпеки правильне рішення", – написав він.
Також ведучий влаштував опитування серед фоловерів, де юзери зазначили, що ця новина їх найбільше шокувала протягом дня.
Зі свого боку, продюсер Ігор Кондратюк також вважає, що EBU ухвалила "єдино можливе логічне рішення".
"Чому логічне? Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді", – сказав Кондратюк "24 каналу".
Тим часом, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагає додаткових перемовин.
"Ми чесно виграли "Євробачення-2022" та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", – зазначив він.
Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький.
Нагадаємо, міністр культури розповів, які шанси в України повернути "Євробачення". Також він поділився, де держава візьме гроші на конкурс.
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