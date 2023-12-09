Євродепутати різко звернулися до Дуди і керівництва ЄС через блокаду кордону: деталі

Група євродепутатів звернулася до президента Польщі Анджея Дуди та керівників інституцій Євросоюзу. Вони просять вжити необхідні кроки, аби зупинити блокаду українського кордону, яку розпочали польські перевізники.

Текст звернення оприлюднив у соцмережі X литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.

Зазначається, що такі дії Польщі грають на руку агресорці Російській Федерації. Адже блокада кордону послаблює здатність України захищатися від агресії Кремля, бо військове обладнання і компоненти для його виготовлення завозяться через кордон. Крім того, дії польських страйкарів ускладнюють доставлення гуманітарної допомоги від європейських волонтерів.

Щобільше - автори звернення проводять паралель з діями країни агресорки, яка здійснила блокаду, закривши вільний доступ до українських портів Чорного моря.

"Блокада польсько-українського кордону схожа до російської та нездатність польського уряду вжити кроків для її зупинки ганьбить людей у всьому ЄС, в тому числі й Польщі", - йдеться у повідомленні.

Європейські політики називають цю ситуацію повністю неприйнятною і такою, що слугує інтересам Кремля та псує репутацію ЄС.

"Як члени Європарламенту ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли одна з найважливіших чеснот ЄС солідарність, солідарність з Україною, зазнає шкоди", – наголошують політики.

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Євродепутати також наголошують на тому, що страйк на кордоні приніс ще й значні економічні збитки для України. Вони наголошують, що на польських перевізників треба покласти відповідальність щодо компенсації Україні цих збитків. Крім того, на думку євродепутатів, відсутність належної реакції на "польську блокаду" заохочує інших до ідентичних дій.

"Рішення про спрощення доступу українських вантажівок до ЄС було ухвалене на рівні Євросоюзу, тому кроки в напрямку розв'язання проблеми також мають вживатися на рівні ЄС", - йдеться у листі.

Members of the European Parliament urge President Duda and leaders of the EU institutions to take action to stop the ongoing blockade of border crossings at the border by Polish truck drivers. EU solidarity with Ukraine fighting the war to defend our values is at stake. pic.twitter.com/nFRktjGNig — Andrius Kubilius (@KubiliusA) December 8, 2023

Нагадаємо, видання NYT опублікувало матеріал про те, що ЗСУ відчувають брак постачання на фронті через блокаду кордону в Польщі. За словами аналітиків, українським солдатам, які мерзнуть в окопах, стає дедалі складніше.

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