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Коли Єврокомісія схвалить початок переговорів про вступ України до ЄС: Politico з'ясувало

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Коли Єврокомісія схвалить початок переговорів про вступ України до ЄС: Politico з'ясувало

Прапори України та ЄС / Фото: Associated Press

Вже за тиждень, 8 листопада, Єврокомісія опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн-членів ЄС на шляху вступу.

Брюссель у своєму звіті, який збираються представити 8 листопада, рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України.

Про це пише видання Politico.

"У цьому документі, як кажуть офіційні особи та дипломати ЄС, Брюссель рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України та Молдови — з урахуванням "технічних" застережень, у яких країнам потрібно досягти більшого прогресу, від створення міцної та незалежної судової системи до захист прав меншин та впровадження антикорупційних заходів", - пише видання.

Один з французьких чиновників зауважив, що "це будуть не дрібні, а великі застереження". Крім того, видання зазначає, що прискореного вступу для Києва документом не буде передбачено.

"Не може бути прискореного шляху для будь-якої країни, яка бажає приєднатися. Як чинні, так і майбутні країни-члени ЄС повинні взяти на себе зобов’язання ретельно підготуватися до викликів, які принесе ЄС із 30+ членами", - пише видання.

Зазначається також, що розширення ЄС і реформи Союзу повинні "йти в ногу". Мета полягає в тому, щоб закріпити цей принцип у висновках саміту лідерів у грудні. Там прагнуть досягти умов, за яких кожен крок до розширення ЄС має бути синхронізований з кроком з реформування ЄС.

Вступ України до ЄС

Виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягла Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року.

Своєю чергою, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні цього року.

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Дата публікації
Перегляди
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