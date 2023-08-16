Єврокомісія передасть Україні та Молдові 135 млн євро: цікава деталь

Так, Європейська комісія спрямує 135 млн євро на зміцнення співпраці з Україною та Молдовою. Раніше ці кошти мали надійти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Що відомо

Комісія ухвалила рішення перерахувати 135 млн євро з Інструменту добросусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, спочатку запланованих на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки, на інші програми Interreg з Україною та Молдовою.

"Рішення про скасування спочатку передбаченої співпраці з Росією та Білоруссю через наші програми Interreg є результатом жорстокої війни Росії проти України. Я рада, що кошти, які ми від початку планували на цю співпрацю, тепер підуть на програми ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдавськими партнерами", – заявила комісар зі згуртування та реформ Еліза Феррейра.

Фінансування може підтримати низку заходів, зокрема:

"Смуги солідарності" та розвиток транскордонних транспортних зв'язків;

послуги охорони здоров'я;

освітні та дослідницькі проєкти;

схеми соціальної інтеграції;

зміцнення інституційного потенціалу органів державної влади України та Молдови.

"Участь у програмах Interreg також дає обом країнам переваги адміністративного потенціалу та дає досвід в управлінні та реалізації фондів ЄС", – йдеться у повідомленні.

Призупинення співпраці з Росією та Білоруссю у березні 2022 року дозволило перерозподілити 26 мільйонів євро на підтримку програм співробітництва з Україною та Молдовою. Слід зауважити, що рішення перерозподіляє фінансування, що залишилося на період 2021-2027 років.

Крім цього, Комісія вирішила, що регіони у Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією та Білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg.

Нагадаємо, 23 травня Європейська комісія виділила Україні новий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро. Підтримка має задовольнити фінансові потреби на кшталт виплат зарплат, пенсій, ремонту критичної інфраструктури.

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