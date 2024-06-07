Єврокомісія рекомендує почати переговори з Україною про вступ до ЄС

Європейська комісія закликала країни-члени Європейського союзу (ЄС) розпочати переговори щодо інтеграції України та Молдови.

Про це повідомили Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та видання Euractiv.

Як зазначили в Єврокомісії, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.

Україна, своєю чергою, повністю виконала всі чотири кроки з реформування, а Молдова - три. Реформування було необхідним для початку офіційних переговорів.

Своєю чергою премєр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок - початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - написав він.

Нагадаємо:

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна готова вже наприкінці червня розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також повідомила, що Україна має "джентльменську домовленість" із більшістю країн Євросоюзу про те, що переговори про вступ держави до ЄС розпочнуться у червні 2024 року.

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