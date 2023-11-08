Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ України до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це вона сказала під час брифінгу 8 листопада.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, які пропонувала Єврокомісія після звіту минулого року.

"На цій підставі ми сьогодні рекомендуємо, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає реформи, що тривають нині", – сказала президентка Єврокомісії і зауважила, що щодо цього ЄК надасть звіт у березні 2024 року.

Вона додала, що величезного прогресу Україна досягла у питанні реформування Конституційного суду, у питанні корупції та питанні законодавства щодо олігархів.

Крім того, ЄК рекомендувала почати переговори з Молдовою, а Грузії - надати статус кандидата на вступ "за умови реалізації певних кроків".

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Вступ України до ЄС

Раніше у Офісі президента заявили, що самі переговори про вступ можуть початися вже у першому півріччі наступного року. Водночас сам Зеленський заявив, що сподівається розпочати переговори про вступ України до ЄС вже цього року.

Своєю чергою, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні цього року.

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