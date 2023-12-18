Єврокомісія виділяє 65 мільйонів євро чотирьом країнам, які приймають біженців з України

Кошти виділять з Фонду притулку, міграції й інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, які приймають українських біженців.

Єврокомісія оголосила про виділення понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам, що приймають на своїй території громадян України, які рятуються від розв’язаної Росією війни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Кошти виділять з Фонду притулку, міграції й інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, які приймають українських біженців.

Допомога надається країнам для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців у згаданих країнах та надання їм можливості забезпечити людям, що перебувають під тимчасовим захистом ЄС, належний рівень підтримки, послуг та допомоги.

Болгарія, Чехія, Польща та Румунія можуть використати це додаткове фінансування для переходу від надання біженцям "колективного" притулку до індивідуального розселення у приватному секторі, шляхом надання українцям фінансової допомоги на перехідний період, а також доступу до мовного тренування, до соціальних та медичних послуг тощо.

Відповідні агенції цих країн, громадські та міжнародні організації, що залучені до таких проєктів, можуть розпочинати їх імплементацію вже від сьогодні. Водночас Єврокомісія зберігатиме контроль за використанням виділених грошових фондів через відповідні фінансові служби ЄС.

Нагадаємо, у Німеччині зараз найбільше біженців з України. Саме туди переїхала велика кількість українців з Польщі. У Німеччині нині приблизно 1,2 мільйона українців.

Водночас переміщення наших громадян до країн ЄС продовжується.

Станом на кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України. Майже половину українських біженців становлять жінки (46,4%), третину — діти, дорослих чоловіків – одна п'ята (20,2%).

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