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Європа хоче вдвічі збільшити обсяги експорту української електроенергії вже цього тижня

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Європа хоче вдвічі збільшити обсяги експорту української електроенергії вже цього тижня

Фото: pixabay.com

Україна може допомогти Європі компенсувати обсяги російського газу, від якого ЄС довелось відмовитись, експортом української електроенергії. Відповідне рішення підтримують всі держави члени ЄС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з очільником правління європейської мережі ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральною секретаркою мережі Сонею Твохіг в рамках робочої поїздки до Брюсселя.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сторони обговорили шляхи зміцнення європейської енергетичної безпеки з огляду на газовий шантаж ЄС з боку Росії та війну в Україні.

Галущенко, зокрема, підкреслив, що з огляду на вчорашнє рішення ЄС скоротити на 15% споживання російського газу, Україна може допомогти Європі компенсувати відповідні обсяги за рахунок збільшення експорту української електроенергії. Зазначається, що це підтримують всі, без виключення, держави члени ЄС.

Своєю чергою, керівництво ENTSO-E зазначило, що експорт планується збільшити вже найближчим часом. Вже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться. Крім того, у ENTSO-E наголошують, що зростання обсягів експорту має відбуватися поступово, зважаючи на технічні протоколи забезпечення стабільності роботи енергосистеми.

"Українська сторона в свою чергу переконана, що в умовах війни, яку рф веде не тільки проти України, а і всієї Європи, рішення мають ухвалюватися якомога швидше. Адже українська енергосистема вже довела свою стійкість", - йдеться у повідомленні Міністерства.

Зазначимо, Євросоюз не має наміру обмежувати співпрацю з Україною лише питаннями природного газу або електроенергії. Вже невдовзі буде укладений меморандум про співробітництво в галузі відновлюваних, або "зелених" газів. Це саме той ринок, що буде розвиватися в Європі, він надає чудові нові можливості для України бути успішним торговельним партнером ЄС на наступні роки.

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