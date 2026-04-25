Європейські країни змушені адаптувати свої стратегії до тривалого протистояння в Україні, адже сподівання на швидкий мир згасають, а залученість Вашингтона в дипломатичне врегулювання наразі не є визначальною.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Вашингтон у фокусі Ірану: чому обіцянки Трампа про «мир за день» провалилися

Адміністрація США наразі зосередила значну частину уваги на війні з Іраном, тож очікування щодо врегулювання шляхом переговорів зменшилися. Це залишає Україну сам на сам із війною на виснаження проти Росії без чіткої перспективи завершення. Жодна зі сторін наразі не має явної переваги, і мало хто вірить, що мир можливий без активної участі США та тиску на Росію, який президент США Дональд Трамп застосовує неохоче.

Також немає очевидного посередника, який міг би замінити США у переговорному процесі і мав би значний вплив на обидві сторони. За словами аналітика Джеймса Шерра, через 15 місяців після того, як Трамп обіцяв за один день закінчити війну, сторони фактично повернулися до початкової точки. Президент Зеленський при цьому «втратив 80 відсотків ілюзій» щодо підтримки Білого дому, а українці переконані: розв’язка відбудеться на полі бою.

Європейський фронт: 90 млрд євро та санкції проти «тіньового флоту»

Європейці дедалі більше розуміють, що цілі України та Росії є несумісними, а єдиний розумний курс — не дозволити Кремлю перемогти. Потужним знаком відданості ЄС став кредит у розмірі 90 мільярдів євро, наданий на тлі певної байдужості Америки. Крім того, Європа посилила тиск на економіку РФ двома новими пакетами санкцій, що цілять у нафтовий експорт та «тіньовий флот».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що Росія ніколи не сприймала переговори серйозно, тому військова допомога залишається пріоритетом. Попри сподівання Брюсселя, що Путін змириться з поточними «здобутками», у ЄС визнають: диктатор хоче домовлятися виключно з Вашингтоном, ігноруючи європейських лідерів.

Війна на виснаження: ресурси України та відсутність «стратегії перемоги»

Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах. Україна має достатньо ресурсів, щоб утримувати позиції та завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, тоді як армія РФ зазнає колосальних втрат заради мізерних просувань. Олександр Габуєв із Carnegie Russia Eurasia Center зазначає, що Києву не потрібна «угода за будь-яку ціну» вже цього року.

Водночас експертка Клаудія Мейджор вказує на критичну проблему: у Європи досі немає чіткої стратегії перемоги України. Надання обмежених ресурсів дозволяє ЗСУ залишатися «у грі», але не створює вирішального тиску на Москву. Захід фактично чекає на внутрішні зміни в РФ — смерть лідера або економічний крах, проте перспектива мирної угоди залишається такою ж віддаленою, як і на початку конфлікту.

Закінчення війни в Україні — останні прогнози

Нагадаємо, очільник збройних сил Бельгії генерал Фредерік Вансіна в інтерв’ю газеті Le Soir заявив, що завдяки «мужності та крові українців» Європа отримала час для посилення власної обороноздатності на тлі зростання загрози з боку РФ та поступового виведення американських ресурсів.

Генерал наголосив, що попри конфлікт на Близькому Сході, головною метою для безпеки континенту залишається війна в Україні. Він попередив, що Росія зберігає значний військовий потенціал та агресивну риторику, спрямовану на повернення до кордонів 1997 року.

За прогнозами Вансіни, критичним моментом для європейської безпеки стане 2030 рік. До цього часу Європа повинна бути здатною стримувати Росію самостійно, оскільки США переорієнтовують ресурси на інші стратегічні напрямки.

На переконання генерала, наступні кілька років будуть вирішальними для формування нової архітектури безпеки на континенті. Він висловив сподівання, що активна фаза бойових дій в Україні завершиться протягом наступних чотирьох років.