"Європа має достатню силу, щоб зупинити Росію": Зеленський закликає ЄС до нових жорстких санкцій і назвав їхній перелік

"Європа має достатню силу, щоб зупинити Росію": Зеленський закликає ЄС до нових жорстких санкцій і назвав їхній перелік

Зеленський впевнений, що ще є час зупинити величезну трагедію в світі.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що сили європейських країн достатно, аби зупитини Російську Федерацію від нової трагедії в історії світу, тому вимагає від ЄС нових жорстких санкції.

Про це він сказав під час відеозвернення 25 лютого.

За словами Зеленського, Європа має достатню силу, щоб зупини цю агресію. Для цього європейським країнам потрібно:

анулювання віз для росіян,

відключення від SWIFT,

повна ізоляція Росії,

відкликання послів,

нафтове ембарго,

закриття неба.

"Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу всім нам, всій Європі. Ще можна зупитини агресію. Треба діяти без зволікань", - наголосив Зеленський.