"Європа має достатню силу, щоб зупинити Росію": Зеленський закликає ЄС до нових жорстких санкцій і назвав їхній перелік

Зеленський впевнений, що ще є час зупинити величезну трагедію в світі.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що сили європейських країн достатно, аби зупитини Російську Федерацію від нової трагедії в історії світу, тому вимагає від ЄС нових жорстких санкції.
Про це він сказав під час відеозвернення 25 лютого.
За словами Зеленського, Європа має достатню силу, щоб зупини цю агресію. Для цього європейським країнам потрібно:
- анулювання віз для росіян,
- відключення від SWIFT,
- повна ізоляція Росії,
- відкликання послів,
- нафтове ембарго,
- закриття неба.
"Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу всім нам, всій Європі. Ще можна зупитини агресію. Треба діяти без зволікань", - наголосив Зеленський.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.