"Якщо буде вибух, то це кінець всім, кінець Європі": Зеленський посеред ночі звернувся до світу через обстріл росіянами ЗАЕС

За словами президента, російські танки розстрілюють атомні блоки.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти атакували Запорізьку АЕС.
Про це глава держави сказав у короткому відеозверненні.
Зеленський закликав Європу прокинутися, адже горить найбільша атомна електростанція Європи.
Цілеспрямований обстріл
"Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися", — зазначив президент.
Як Чорнобиль, тільки у 6 разів більше
Володимир Зеленський нагадав світовій спільноті про трагедію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
"Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до усіх людей, хто знає слово "Чорнобиль", хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам — російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні — Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар", — сказав глава держави.
За його словами, на Запорізькій АЕС — шість енергоблоків. Тоді як у Чорнобилі вибухнув один енергоблок.
Міжнародна реакція
Через загрозу катастрофи на АЕС Зеленський переговорив з міжнародними партнерами, зокрема: головою Євроради Шарлем Мішелем, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, очільником Польщі Анджеєм Дудою, президентом США Джо Байденом, британським прем'єром Борисом Джонсоном. Також українська сторона зв'язалася з головою МАГАТЕ Рафаелем Гросі.
Держава-терорист
Президент наголосив, що жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.
"Вперше, це вперше в нашій історії, в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тепере це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться, дай Боже, ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію піти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових", — зазначив він.
Загибель Європи
Зеленський закликав європейську спільноту зупинити російські війська і "не допустити загибелі Європи від катастрофи на атомній станції".
"Негайно, кричіть своїм політикам: Україна — це 15 автомних блоків . Якщо буде вибух, то це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська", — підсумував він.
Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.
Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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