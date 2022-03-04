"Якщо буде вибух, то це кінець всім, кінець Європі": Зеленський посеред ночі звернувся до світу через обстріл росіянами ЗАЕС

"Якщо буде вибух, то це кінець всім, кінець Європі": Зеленський посеред ночі звернувся до світу через обстріл росіянами ЗАЕС

За словами президента, російські танки розстрілюють атомні блоки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти атакували Запорізьку АЕС.

Про це глава держави сказав у короткому відеозверненні.

Зеленський закликав Європу прокинутися, адже горить найбільша атомна електростанція Європи.

Цілеспрямований обстріл

"Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися", — зазначив президент.

Як Чорнобиль, тільки у 6 разів більше

Володимир Зеленський нагадав світовій спільноті про трагедію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

"Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до усіх людей, хто знає слово "Чорнобиль", хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам — російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні — Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар", — сказав глава держави.

За його словами, на Запорізькій АЕС — шість енергоблоків. Тоді як у Чорнобилі вибухнув один енергоблок.

Міжнародна реакція

Через загрозу катастрофи на АЕС Зеленський переговорив з міжнародними партнерами, зокрема: головою Євроради Шарлем Мішелем, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, очільником Польщі Анджеєм Дудою, президентом США Джо Байденом, британським прем'єром Борисом Джонсоном. Також українська сторона зв'язалася з головою МАГАТЕ Рафаелем Гросі.

Держава-терорист

Президент наголосив, що жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.

"Вперше, це вперше в нашій історії, в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тепере це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться, дай Боже, ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію піти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових", — зазначив він.

Загибель Європи

Зеленський закликав європейську спільноту зупинити російські війська і "не допустити загибелі Європи від катастрофи на атомній станції".

"Негайно, кричіть своїм політикам: Україна — це 15 автомних блоків . Якщо буде вибух, то це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська", — підсумував він.