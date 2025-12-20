Європа притримала постачання ракет ППО: Зеленський назвав причину

Україна отримує недостатню кількість ракет для ППО / © Getty Images

Росія навмисне залякувала європейських партнерів дронами, які з’являлися над деякими країнами, щоб змусити їх притримати в себе ракети до іноземних систем ППО перед зимовими атаками по Україні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента.

За його словами, Україна досі не отримує повні обсяги потрібних ракет, які «партнери притримують і не передають».

«Все одно я вдячний, ми отримуємо певні обсяги постачань», — додав український лідер.

Зеленський зазначив, що Україна поки не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО, оскільки не має відповідної ліцензії. Хоча, за його словами, піднімав це питання і з колишньою, і з теперішньою адміністрацією президента США.

«Я піднімав це питання: дайте нам можливості, дайте нам ліцензії, давайте будемо виробляти з поляками або з румунами, з ким ви скажете. Можна частково ділити виробництво. Але поки такого рішення немає. Тому шукаємо, купуємо і отримуємо допомогу», — пояснив ситуацію український президент.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про передавання Україні двох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, які Берлін пообіцяв ще у серпні, а також дев’ятої системи IRIS-T.