Європарламент ухвалив резолюцію про можливе виключення Росії з платіжної системи SWIFT

Відповідно до резолюції, санкції мають включати заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС людей з найближчого оточення російського президента.
Європарламент заявив, що Росія має заплатити високу економічну та політичну ціну в разі будь-якої нової агресії щодо України. Зокрема, у ЄС припускають можливе виключення Росії з платіжної системи SWIFT.
Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня, пише BBC Україна.
Європарламент закликає ЄС "бути готовим" до запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій в разі нарощування Росією військ на кордоні з Україною.
Відповідно до резолюції, санкції мають включати заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС людей з "найближчого оточення та олігархів з орбіти російського президента".
Крім того, Європарламент припускає можливе "виключення Росії з платіжної системи SWIFT".
SWIFT — це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією. За рік через SWIFT пересилають понад 5 млрд таких повідомлень.
Ця система є головним і єдиним універсальним каналом передавання розпоряджень про переказ коштів та інших цінностей між 11 тисячами фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети.
Крім того, ЄП наголошує, що країни Євросоюзу мають запровадити суворі економічні та фінансові санкції, не чекаючи безпосереднього вторгнення Росії. У Європарламенті переконані, якщо Москва піде на Україну, потрібно буде діяти негайно і жорстоко.
Відповідну резолюцію Європарламенту вже привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, і назвав її "сильною".
Вітаю нову сильну резолюцію @Europarl_EN щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2021
Нагадаємо, Єнс Столтенберг прокоментував вимогу Володимира Путіна надати юридичні докази того, що Україна не ввійде до НАТО. Відтак, Генсек Альянсу різко негативно відповів на таку пропозицію і заявив, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО.
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