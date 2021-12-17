Європарламент ухвалив резолюцію про можливе виключення Росії з платіжної системи SWIFT

Європарламент ухвалив резолюцію про можливе виключення Росії з платіжної системи SWIFT

Відповідно до резолюції, санкції мають включати заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС людей з найближчого оточення російського президента.

Європарламент заявив, що Росія має заплатити високу економічну та політичну ціну в разі будь-якої нової агресії щодо України. Зокрема, у ЄС припускають можливе виключення Росії з платіжної системи SWIFT.

Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня, пише BBC Україна.

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Європарламент закликає ЄС "бути готовим" до запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій в разі нарощування Росією військ на кордоні з Україною.

Відповідно до резолюції, санкції мають включати заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС людей з "найближчого оточення та олігархів з орбіти російського президента".

Крім того, Європарламент припускає можливе "виключення Росії з платіжної системи SWIFT".

SWIFT — це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією. За рік через SWIFT пересилають понад 5 млрд таких повідомлень.

Ця система є головним і єдиним універсальним каналом передавання розпоряджень про переказ коштів та інших цінностей між 11 тисячами фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети.

Крім того, ЄП наголошує, що країни Євросоюзу мають запровадити суворі економічні та фінансові санкції, не чекаючи безпосереднього вторгнення Росії. У Європарламенті переконані, якщо Москва піде на Україну, потрібно буде діяти негайно і жорстоко.

Відповідну резолюцію Європарламенту вже привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, і назвав її "сильною".

Вітаю нову сильну резолюцію @Europarl_EN щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2021

Нагадаємо, Єнс Столтенберг прокоментував вимогу Володимира Путіна надати юридичні докази того, що Україна не ввійде до НАТО. Відтак, Генсек Альянсу різко негативно відповів на таку пропозицію і заявив, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО.

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