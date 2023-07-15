Європу та США охопила аномальна спека: якою може бути максимальна температура

Деякі міста у зоні ризику "червоних" температурних показників. Так, перебування на відкритому сонці у пікові години стає небезпечним для здоров'я.

Про це повідомляє BBC Україна.

Південну та центральну Європу охопила аномальна спека

Максимально спекотно буде у туристичних містах Італії – Римі, Флоренції та Болоньї. У Греції за останні дні температура повітря досягла 40 градусів за Цельсієм. Через це одне з найулюбленіших місць подорожувальників в Афінах – Акрополь, який розташований на скелястому пагорбі, де неможливо вкритися від сонця – закрили у найспекотніші години. Крім того, в країні побоюються повторення лісових пожеж, особливо там, де спека співпадає із сильним вітром.

У Чехії метеорологи попереджають, що вихідними стовпчики термометрів можуть сягнути 38 градусів за Цельсієм. Такі температури не властиві цій країні.

Європейська космічна агенція попереджає: в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Польщі можуть бути екстремальна спека.

"Зазвичай спекотна погода надходить хвилями. Але, згідно зі спостереженнями, ці хвилі стають дедалі частішими по всьому світу", – йдеться у статті.

Декілька фактів мовою цифр:

минулого тижня середня температура у світі становила 17.23 градуса, що є рекордно високим рівнем;

червень став найспекотнішим за історію спостережень програми кліматичного моніторингу ЄС;

найвищою температурою, яку будь-коли фіксували в Європі, є 48.8C на Сицилії у серпні 2021 року.

Людям радять випивати не менше двох літрів води на день, утриматися від алкоголю та кави, які викликають зневоднення.

"Гаряче" й у США, Китаї, Північній Африці та Японії

Значне підвищення температури зачепить і США. У хвилю високих температур потрапили понад 110 мільйонів американців – від Флориди до Техасу і Каліфорнії. Очікується, що для 27 мільйонів американців наступні дні принесуть спеку у понад 43 градуси.

"У Лас-Вегасі температурний рекорд у 47C може бути побитий вже найближчими днями, тоді як в Долині смерті, що в Каліфорнії, спека може перевищити 54C – ще один температурний рекорд", – прогнозують метеорологи.

Спека вже спричинила перші наслідки. Лікарні повідомляють про збільшення кількості звернень про дегідрацію, виснаження від спеки тощо.

Раніше вчені встановили, що породило потужну хвилю спеки, яка отримала назву "Цербер" (Cerberus). Фахівці пояснюють її одразу трьома чинниками: Ель-Ніньйо, антициклоном і зміною клімату.

Читайте також: