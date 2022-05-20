Європейців, які хочуть "зберегти обличчя" Путіну, вилікує жорстока історія - Кулеба

Тих європейців, які непокояться за репутацію президента Росії Володимира Путіна і хочуть "зберегти йому обличчя", вилікує жорстка історія.

У таких людей - класичний синдром залежності від Росії.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Якщо брати не тих, хто відпрацьовує російські контракти, а тих людей, які щиро вірять у такі ідеї, у них класичний синдром залежності від Росії. Це велика хвороба, вона дуже тяжка. В Європі цілі прошарки серед інтелігенції хворі на цю хворобу, і вилікує їх від цього лише жорстока історія", – сказав глава МЗС.

Кулеба також зазначив, що жодні партнери не мають права змушувати Україну йти на поступки Кремля. Лише український народ і українська влада самі визначать параметри своєї перемоги і те, як її здобувати.

"Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Укаїни Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Також прем'єр міністр Польщі заявив, що Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати йому обличчя", а ідеологію "русского міра"знищити.

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