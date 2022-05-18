Європейська комісія затвердила план післявоєнної відбудови України: він складається з чотирьох головних пунктів

У середу, 18 травня, Європейська комісія (ЄК) затвердила план післявоєнної відбудови України, який складатиметься з чотирьох ключових пунктів.

Прем'єр міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України.

Про це він повідомив на власній сторінці у телеграм-каналі.

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Шмигаль назвав "суттєвою допомогою" виділення 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

"В умовах, коли росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам із агресором. Проте головне в цьому плані не гроші. Головне — це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами", - зазначив очільник українського уряду.

Grateful for the support package for announced today by @vonderleyen: a new € 9 billion macro-financial aid program and a Recovery Platform. Such support will help win the war, overcome the consequences of RF's aggression & accelerate the movement towards #EU membership — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2022

За його словами, Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення. Україна буде власницею процесу відбудови країни, але для максимальної прозорості та ефективності залучить європейських партнерів.

Спільний план ЄС та України спиратиметься на 4 головні пункти:

відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою модернізація української держави та наших інституцій максимальна інтеграції України з ЄС в усіх сферах і напрямках економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

"Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документу, який демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського Союзу", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує виділити Україні додаткову макрофінансову допомогу до 9 млрд євро, але водночас Київ має продовжувати реформи.

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