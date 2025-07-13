Європейська спека дісталася України: скільки триватиме і як вберегти здоров’я

Україну накрила хвиля європейської спеки / © Pixabay

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Європейська спека, яка вже спричинила тисячі смертей у країнах ЄС, дісталася й України, приносячи з собою аномально високі температури. Українські синоптики прогнозують, що липень 2025 року буде переважно сухим та спекотним, що вимагає від громадян особливої уваги до свого самопочуття та дотримання правил безпеки.

Прогноз погоди в Україні: чого чекати до кінця літа

Липень традиційно є найтеплішим місяцем року в Україні, який може приносити як періоди нестійкої погоди з грозами та зливами, так і спекотні та посушливі дні. За даними «Укргідрометцентру», середня місячна температура повітря у липні зазвичай становить 19-24,8°C, а абсолютний зафіксований максимум сягав 33,4-39,6°C, а місцями на півдні та сході до 40-41,6°C.

Проте, як повідомила кандидатка географічних наук Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, цьогорічне літо очікується на кілька градусів теплішим за норму.

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«Такі розрахунки потребують багато ресурсів, бо треба мати інформацію про стан Світового океану, стан атмосфери у всій товщині, як вони змінюватимуться, які процеси переважатимуть», — пояснила експертка.

За її даними, такі можливості мають тільки світові прогностичні центри, даними яких і користується Україна.

«Останні розрахунки показують, що літо в нас буде теплим, середня температура очікується вищою на 1-2 градуси за норму. Сезон буде більш посушливим, особливо липень і серпень», — повідомила Балабух.

Укргідрометцентр прогнозує, що середня місячна температура у липні 2025 року становитиме 21,6–26,0°C (у Карпатах 17–19°C тепла), що на 2,0–2,5°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується меншою за норму: 25–73 мм, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 84–109 мм, що становить лише 64–79% від норми та вказує на більш посушливий період.

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Як вберегти здоров’я під час спеки: рекомендації експертів

Щоб мінімізувати ризики для здоров’я під час аномально високих температур, Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) надає низку важливих рекомендацій. Серед них — уникати тривалого перебування на сонці, особливо у найспекотніші години від 10:00 до 16:00, носити легкий одяг з натуральних тканин світлих кольорів та обов’язково головний убір.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України також наголошує на важливості достатнього споживання рідини. Рекомендується пити багато води, уникати солодких газованих напоїв та алкоголю. Легка їжа, часті прохолодні душі та обмеження фізичних навантажень також допоможуть покращити самопочуття у спекотну погоду.

Особливу увагу слід приділити людям з хронічними захворюваннями, дітям та літнім людям, які є найбільш вразливими до теплового удару. У спеку може загострюватися мігрень та інші види головного болю, спричинені зміною погоди. У такому випадку, крім загальних рекомендацій, важливо забезпечити спокій, темряву, прохолоду та прийом знеболюючих за потреби. У випадку погіршення самопочуття, запаморочення, нудоти або інших симптомів теплового удару, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

Що робити при перегріванні: рекомендації МОЗ

При перегріванні головне правило — негайно переміститись до прохолодного приміщення.

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Серед теплових травм розрізняють:

Теплові судоми: болісне скорочення м’язів. Що робити: Перемістіть людину до прохолодного місця, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися, доки судоми не минуть. Викликайте екстрену медичну допомогу номером 103, якщо судоми не зникають довше 1 години, або людина має проблеми з серцем чи дотримується дієти із низьким вмістом солі.

Теплове перевтомлення: нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість. Що робити: Перейдіть до прохолодного приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого (компреси зі змоченою у воді тканиною), давайте пити холодну воду маленькими ковтками. Дзвоніть 103, якщо є блювання, симптоми тривають довше за 1 годину або погіршуються.

Тепловий удар: висока температура тіла, іноді досягає 41°С, червона, гаряча суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання. Що робити: Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть до прохолодного приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого. Допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною.

Нагадаємо, у Києві заборонили рух транспорту в спеку. Через підвищення температури повітря столична влада обмежила пересування важких вантажівок.