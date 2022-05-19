Європейські політики вбралися у вишиванки: як світ вітає українців з важливим святом

У третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки: цього року - це 19 травня.

У такі тяжкі для країни часи, з важливим святом Україну вітають у всіх куточках планети. У вишиванки сьогодні вбираються не лише українці, зірки, президент, депутати та інші відомі люди, а й політики з різних країн світу.

ТСН.ua зібрав добірку таких міжнародних привітань.

Так, сьогодні вранці з Днем вишиванки українців привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Її привітання опублікував офіційний телеграм-канал Єврокомісії разом зі світлиною, на якій фон дер Ляєн сама вбрана у вишиванку. "Президентка фон дер Ляєн бажає вам гарного Дня вишиванки!", - йдеться у привітанні.

Привітав Україну і президент Литви. Ґітанас Науседа з дружиною вбралися у вишиванки. "Сьогодні ще один важливий день для нашої братньої України. Щороку у третій четвер травня українці та їхні друзі по всьому світу вбираються у традиційні візерункові сорочки - вишиванки... Це ще один з багатьох знаків підтримки та солідарності з Україною", - написав Науседа.

Привітали українців і посольства різних країн, викладаючи у соцмережах світлини зі своїми співробітниками у вишиванках.

"У День вишиванки команда Посольства CША хотіла б поділитися нашою любов'ю до української культури" - написали у Польстві США, яке зовсім нещодавно відновило роботу у Києві.

"Вишиванка - сьогодні як ніколи - символізує силу, мужність, свободу, надію України. Ми сьогодні і завжди стоїмо з Україною, бажаємо їй перемоги свободи", - зазначили у Посольстві Литви в Українi.

Привітали Україну і на сторінці у Facebook британського посольства у Києві. Особисто пані Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс виклала світлину, де вона у вишитій сорочці.

"Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. Слава Україні", - написала вона у Twitter.

Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, #ДеньВишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/S5SxjTnhxh — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

Нагадаємо, вишиванка - це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу. Саме тому знати про існування такої події як День вишиванки повинен кожен українець. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли ця дата та яка у неї історія.

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