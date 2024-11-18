Європейські союзники спонукають Зеленського до переговорів з Путіним – Bloomberg

Після майже 1000 днів опору російському вторгненню, союзники України все більше прагнуть завершити бойові дії, підштовхуючи Президента Володимира Зеленського до переговорів із Володимиром Путіним.

За інформацією від європейських чиновників, яких цитує Bloomberg, з'являється розуміння, що Зеленський має піти на компроміс, оскільки обидві сторони не можуть досягнути вирішальної перемоги.

Водночас США дали згоду на використання ракет великої дальності проти Росії напередодні саміту G-20. Bloomberg вважає, що союзники України посилюють зусилля щодо врегулювання війни, побоюючись зменшення підтримки зі сторони США у разі повернення Трампа до влади.

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"Ідея цього зсуву полягає в тому, що він допоможе зміцнити позицію Зеленського до вступу Дональда Трампа на посаду, щоб він міг підійти до можливих переговорів із сильнішою позицією", – ідеться в статті.

При цьому, додають у видані, на саміті G-20 не будуть присутні ні Зеленський, ні Путін. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не запрошувати Зеленського, а Путін відсутній через ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.

"Формулювання щодо України в майже остаточному комюніке засмутить Зеленського і його союзників по G-7. Це схоже на те, що було погоджено торік у Нью-Делі, коли засудження вторгнення Росії було відхилено", – пише Bloomberg.

Журналісти також додають, що Путін поки не виявив особливої ​​зацікавленості у перемир'ї, попри величезні втрати російських військових. Але Кремль, ймовірно, інтерпретуватиме зростання тиску на Зеленського як доказ того, що його виснажлива стратегія приносить свої плоди.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також збирається подати свою пропозицію щодо заморожування конфлікту на нинішніх умовах, коли лідери G-20 зустрінуться в Ріо-де-Жанейро.

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