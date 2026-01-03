Європейські війська в Україні / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленським вважає обов’язковим елементом гарантій безпеки присутність в Україні європейських військ, насамперед із Франції та Великої Британії.

Про це він сказав журналістам на брифінгу.

Український президент зазначив, що не всі країни, які входять до «коаліції охочих», можуть надіслати військових до України, адже в деяких з них це заборонено конституційно або потребує ратифікації парламентами.

«Головуючими [в коаліції рішучих] є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов’язкова», — наголосив Зеленський.

При цьому президент зауважив, що наразі немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки, який має бути складовою мирної угоди, зокрема не визначено формат та масштаб військової присутності.

Водночас Зеленський додав, що війська європейських країн можуть залучатися до моніторингу припинення вогню; підтримки ЗСУ озброєнням, технологіями та розвідкою; тренувальних місій. Загалом вони можуть забезпечувати багатовекторні гарантії безпеки — на суші, в морі та в небі.

Президент наголосив, що присутність військ «коаліції охочих» має розпочатися одразу після припинення вогню.

Він пообіцяв, що більшість деталей щодо присутності європейських військ буде оприлюднено, за винятком чутливих аспектів, пов’язаних із роботою розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські союзники України зустрінуться в січні, щоб затвердити плани щодо гарантій безпеки після припинення вогню, зокрема можливе розгортання військ на місцях.