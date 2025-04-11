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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1101
Час на прочитання
1 хв

Європейські війська в Україні, ситуація на фронті: головні новини ночі 11 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 9 квітня 2025 року:

  • Британський принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом Читати далі –>

  • Ворог просунувся та Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • Шість країн Європи готові направити свої війська до України — AFP Читати далі –>

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  • У Кропивницькому пролунала серія вибухів — ЗМІ Читати далі –>

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