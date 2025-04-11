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Європейські війська в Україні, ситуація на фронті: головні новини ночі 11 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 9 квітня 2025 року:
Британський принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом Читати далі –>
Ворог просунувся та Донеччині — DeepState Читати далі –>
Шість країн Європи готові направити свої війська до України — AFP Читати далі –>
Голова Міноборони Франції назвав першу гарантію безпеки для України Читати далі –>
У Кропивницькому пролунала серія вибухів — ЗМІ Читати далі –>