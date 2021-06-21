Європейський союз подовжив санкції проти Росії через окупацію Криму: перелік обмежень

У ЄС наголосили, що вони не визнають незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Європейський союз ще на рік подовжив санкції проти Росії через окупацію Криму. Вони діятимуть до 23 червня 2022 року.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті Ради ЄС.

Санкції стосуються цільового імпорту до ЄС продуктів із окупованого Криму. Також заборонені інфраструктурні та фінансові інвестиції в окупований Крим, під санкціями перебуватиме й туристична галузь окупованого півострова.

"Експорт певних товарів та технологій кримськими компаніями або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС", - йдеться у заяві.

У ЄС наголосили, що вони не визнають незаконної анексії Криму Російською Федерацією і продовжують засуджувати це порушення міжнародного права. Також там додали, що с анкції вперше були введені у червні 2014 року у відповідь на спроби навмисного підірвати територіальну цілісність України та дестабілізувати країну.

Нагадаємо, голова Європейського парламенту Девід Сассолі вважає, що ЄС повинен посилити санкції проти РФ.

Новини світу: посли ЄС дозволять ввести санкції за примусову посадку літака в Білорусі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання